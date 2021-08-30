المنقوش: نحن في عمل دؤوب من أجل توحيد المؤسسة العسكرية

قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، إن هناك عمل فى دؤوب من أجل توحيد المؤسسة العسكرية، وأن التدخلات الخارجية تناقض الأعراف الدولية، مؤكدة على أن استمرار وجود المرتزقة يشكل خطرا على ليبيا ودول الجوار.

وأضافت نجلاء المنقوش، خلال كلمتها باجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا والمقام فى العاصمة الجزائرية، أنه يتم العمل على تكريس السيادة الليبية، وأن استقرار دولة ليبيا من استقرار المنطقة،

ويشارك وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، فى الاجتماع الوزراى التشاورى لدول جوار ليبيا الذى تحتضنه الجزائر العاصمة بمشاركة وزراء خارجية ليبيا والجزائر وتونس والسودان والنيجر وتشاد، بالإضافة إلى المبعوث الأممى إلى ليبيا يان كوبيش وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.