مجلس النواب يشكّل لجنة لإعداد نقاط استجواب الحكومة

قال المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن المجلس شكَّل لجنةً؛ لإعداد نقاط الاستجواب، بشكل دقيق؛ لإحالتها للحكومة؛ للاستعداد لجلسة الاستجواب، الأسبوع القادم.

وأضاف “بليحق”، فيما يخص قانون الانتخابات، أن المجلس شكَّل لجنةً أخرى، تُعنى بإعداد مقترح الدوائر الانتخابية، وتوزيع المقاعد؛ لعرضها على رئاسة المجلس.

وكلَّف مجلس النواب، خلال جلسة اليوم، لجنةً بالتواصل مع وزارة المالية لمعرفة مصروفات الحكومة، إلى جانب التواصل مع ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية؛ لطلب معلومات بهذا الخصوص، قبل انعقاد الجلسة القادمة.

وعلمت “218” بخصوص عدم وضوح جدول أعمال جلسة الاستجواب، حيث من المرجح أن تطلب الحكومة الاطلاع على تفاصيل الاستجواب، وبناءً على ذلك؛ قد تحدد موعدًا، لحضور جلسة الاستدعاء، الأسبوع القادم.

وعلّق مجلس النواب، جلسته اليوم الاثنين، إلى يوم غدٍ الثلاثاء؛ لاستكمال إعداد نقاط استجواب الحكومة، بشكلٍ دقيقٍ ومحددٍ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية