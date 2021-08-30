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المبعوث الأممي: نشر مراقبي وقف إطلاق النار بليبيا سيتم قريباً

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش ، إن نشر الفريق الأول لمراقبي وقف إطلاق النار  في ليبيا سيتم قريبا.

وأضاف كوبيش، الاثنين، في كلمته خلال أشغال اجتماع دول جوار ليبيا، المنعقد بالجزائر، أن العمل جار لنشر الفريق الأول  لمراقبي وقف إطلاق النار،  منتقدا في ذات السياق استمرار تواجد المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا الذي قال إنه يشكل مدعاة للقلق في ليبيا ودول الجوار.

وحول الانتخابات المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر  قال كوبيش  : “جميع الأطراف الليبية تؤكد تمسكها بموعد الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل ولكننا بحاجة لإطار قانوني وقاعدة دستورية من أجل ذلك، مضيفا، نأمل إقرار القاعدة الدستورية في الأيام المقبلة لنتمكن من إجراء هذه الانتخابات”.

 

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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