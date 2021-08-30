صالح يستعرض كتاب الحكومة بشأن تأجيل استجوابها

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية |

30 August, 2021

استعرض رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين كتاب مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية والمتعلق بتأجيل حضور حكومة الوحدة الوطنية لاستجوابها في مجلس النواب.

وبين المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه أنه جرى خلال الجلسة التي عقدت بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري الاتفاق على تشكيل ثلاثة لجان تتعلق بالدوائر الانتخابية والأموال التى صرفت من قبل حكومة الوطنية وأوجه الصرف المالي ووضع اسئلة واضحة للحكومة حتى يتسنى لها الإجابة عليها وحضورها لقبة مجلس النواب الإسبوع المقبل وعلقت الجلسة ليتم استئنافها يوم غدا الثلاثاء