قعيم يقترح على الحويج إقامة صوامع للحبوب والزيوت النباتية بموانئ الدولة

ليبيا – استقبل وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم والوفد المُرافق له من ضُباط الشُرطة؛ للنقاش حول مدى تأثر الاقتصاد من الوضع الأمني الراهن، وعن كيفية الترتيبات والإجراءات التي من المُمكن أن تُتخذ لتأمين المُنشآت التابعة لوزارة الاقتصاد، لضمان سير عملها بالشكل الذي يصب في الصالح العام.

الوكيل اقترح خلال الإجتماع إقامة صوامع للحبوب والزيوت النباتية بالموانئ، خصوصًا الموسمية منها، في بادرة غير مسبوقة تعود إيجابيًا علي البلاد.

بدوره، أشاد وزير الاقتصاد بهذا الإقتراح، مؤكدًا على ضرورة النظر بجعل موانئ الدولة مناطق حرة إِسْوة بدول العالم الأول وفتح بوابات العبور لأفريقيا أمام البضائع ليرتقي وينتعش الإقتصاد الليبي.

وقدم الحويج درع الوحدة الوطنية لوكيل وزارة الداخلية، مُشيدًا على ما قدمه من عمل وطني دؤوب في الفتره الأخيرة في بسط الأمن والمُساهمة في حلحلة أغلب العراقيل والمشاكل سعيًا منه لرفع المُعاناة عن المواطن.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية