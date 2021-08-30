ليندسي سنيل: مرتزقة تركيا في ليبيا يتظاهرون للمطالبة برواتبهم

نشرت الصحفية الأمريكية، ليندسي سنيل، المتخصصة في شؤون الجماعات الإرهابية، صورة لما قالته إنها “مظاهرة لمقاتلين سوريين من فصيليْ صقور الشمال وفرقة المعتصم”، جنوب العاصمة طرابلس.

ووفق تغريدة للصحفية المتخصصة في شؤون الجماعات الارهابية على “تويتر”؛ فإن هؤلاء المقاتلين، الذين يعملون كمرتزقة لصالح القوات التركية بليبيا؛ قد تظاهروا في معسكر بمنطقة سوق الخميس امسيحل، جنوب العاصمة طرابلس؛ للمطالبة برواتبهم المتأخرة منذ أشهر.

وأكدت، في الوقت نفسه، احتفاظ تركيا بأعداد من المقاتلين لها في ليبيا رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار عام 2020.

جديرٌ بالذكر أن تركيا رفضت اعتبار قواتها في ليبيا قوات أجنبية، في الوقت الذي تشتد فيه المطالبات الدولية والأممية بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة قبل الانتخابات المرتقبة، نهاية العام الجاري.

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