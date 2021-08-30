بليحق يكشف تفاصيل تشكيل  3 لجان لاستجواب الحكومة وتنظيم الانتخابات

قال عبد الله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، إن البرلمان عقد جلسته الرسمية اليوم الإثنين برئاسة السيد رئيس مجلس النواب وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس .

وأضاف بليحق في تصريحات صحفية اليوم، ناقش المجلس في جلسته اليوم استجواب الحكومة والطلب المقدم من الحكومة بتحديد نقاط الاستجواب بشكل دقيق ومحدد وخلصت جلسة اليوم إلى ما يلي :

1- تشكيل لجنة من السادة النواب من كافة اللجان الدائمة بالمجلس لإعداد نقاط الاستجواب بشكل دقيق لإحالتها للحكومة للاستعداد لجلسة الاستجواب الأسبوع القادم .

2- تشكيل لجنة من النواب لإعداد مقترح الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد لعرضها على مجلس النواب.

3- تشكيل لجنة من السادة النواب للتواصل مع وزارة المالية لمعرفة الأموال التي صرفت من قبل الحكومة وكيفية صرفها وطلب معلومات بالخصوص من ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية قبل الجلسة القادمة.

وأنهى تصريحاته، وبذلك عُلقت الجلسة ليوم غدٍ الثلاثاء.