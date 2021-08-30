الدبيبة: افتتاح أكاديمية للتوحد في طرابلس الأسبوع المقبل

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إلى تعزيز الشراكة مع الأكاديمية الأردنية للتوحد ونقل تجربتها لنظيرتها الليبية المزمع افتتاحها خلال الأسبوع المقبل في طرابلس.

وأكد الدبيبة خلال زيارته إلى مقر الأكاديمية صباح اليوم في الأردن، على ضرورة الاهتمام بكل أطفال التوحد في ليبيا، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحكومة عبر منصة «حكومتنا».

وقد رافقه خلال الزيارة التي كل من وزيري الصحة والدولة لشؤون مجلس الوزراء وعضو مجلس النواب إدريس المغربي ورئيس مؤسسة الاستثمار ومدير إدارة الخزانة بوزارة المالية.

وقال البيان إن الزيارة هدفها الاطلاع على أوضاع الأطفال الليبيين الموجودين بالمركز، حيث استعرض مدير الأكاديمية الأوضاع داخلها والبرنامج المعدة للأطفال، إذ شدد الدبيية على عدة نقاط أساسية أهمها تسوية الالتزامات المالية للأكاديمية وخلق وتعزيز الشراكة معها.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا