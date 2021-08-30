مؤسسة النفط تبحث تركيب منظومة قياس التدقيق الجاري تركيبها بميناء السدرة

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اجتماعا مع كل من مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والقياس علي الساعدي ومدير إدارة القياس حامد التواتي الأعمال الفنية والهندسية لمشروع تركيب منظومات قياس التدفق المتكاملة الجاري تركيبها بميناء السدرة النفطي.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين بمقر المؤسسة بالعاصمة طرابلس متابعة الأعمال الفنية والهندسية لمشروع تركيب منظومات قياس التدفق المتكاملة الجاري تركيبها بميناء السدرة النفطي والتي تعمل بتقنية الموجات فوق الصوتية والتي تم إنهاء مرحلة اختبارات المصنع مؤخرا والشروع في الأعمال المدنية بالموقع وقد تم الاتفاق بالعمل عل تدشينها فور اكتمال الاختبارات الموقعية لهذه المنظومات حيث تعتبر هذه المنظومات المتطورة التي تم توريدها من خلال إدارة الهندسة بشركة الواحة للنفط من أحدث التقنيات المتكاملة وفق التصاميم والمواصفات الهندسية والفنية المطبقة والصادرة عن معهد البترول الامريكي في تعاون وثيق بين إدارة التفتيش وإدارة الهندسة بشركة الواحة هذا الي جانب منظومات قياس المستوي التي تعمل بتقنية الرادار المعتمدة حاليا في ميناء السدرة في قياس نقل الملكية وقياس المخزون

وأثني رئيس مجلس إدارة المؤسسة على دليل القياس الليبي وخطة الاعتماد المرحلي التي تطبقها الادارة العامة للتفتيش والقياس والتي أسهمت في إحداث نقل نوعية في تطوير منظومات القياس بمختلف المواقع النفطية

وفي ختام الاجتماع أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة أن الإدارة العامة للتفتيش والقياس لها مرجعية تاريخية وتعمل منذ تأسيسها بحرفية ومهنية عالية مما أسهم في أن يكون لها الأثر الواضح في المحافظة على الثروة النفطية من خلال حرصها علي تطبيق المعايير القياسية الدولية بتواصلها المباشر مع الشركات المشغلة والإدارات المختصة بالمؤسسة.