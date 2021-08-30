ليبيا الان

أضرحة الأنبياء تعاني من ضعف الاهتمام

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تعد ليبيا من الأماكن التاريخية والدينية العريقة، فهي تجمع بين الحضارة الإسلامية التي منها مقامات وأضرحة أنبياء، وبين الحضارات الفنية والثقافية على مر التاريخ، إلا أنها تعاني من الإهمال والتهميش.

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قناة ليبيا

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