أضرحة الأنبياء تعاني من ضعف الاهتمام

تعد ليبيا من الأماكن التاريخية والدينية العريقة، فهي تجمع بين الحضارة الإسلامية التي منها مقامات وأضرحة أنبياء، وبين الحضارات الفنية والثقافية على مر التاريخ، إلا أنها تعاني من الإهمال والتهميش.

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