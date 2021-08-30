أبو جناح يبحث ملف المصالحة بين 13 بلدية

التقى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح اليوم الاثنين، مع مجلس طرابلس الكبرى للمصالحة.

وناقش أبو جناح خلال الاجتماع مع المجلس العديد من المواضيع بشأن ملف المصالحة والعراقيل التي تواجه الملف.

وثمن أبو جناح، المجهودات التي يقوم بها مجلس طرابلس الكبرى لمصالحة 13 بلدية من بلديات طرابلس الكبرى.

وأكد أبوجناح على أهمية التعاون مع الأجسام الأهلية لمعالجة ملف المصالحة وتذليل العقبات، وأثنى على نشاط المجلس معرباً عن استعداده للتعاون معه في كل القضايا التي تخص المصالحة الوطنية والذي يعد ملفاً اساساً لحكومة الوحدة الوطنية.

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