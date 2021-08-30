شوبار: التحشيد العسكري بدأ في كل أنحاء ليبيا استعداداً لحرب ضروس

قال المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية محمد شوبار لموقع قناة الحره الأمريكية حول اجتماع الجزائر نشر اليوم إن “الملف الليبي تجاوز دول الجوار وكل الدول الإقليمية بإعتبار ليبيا تحت الفصل السابع، وهناك إشارة لبعض دول الجوار في قرارات مجلس الأمن الدولي بتدخلها السلبي في الملف الليبي”.

وأضاف أن “مبادرة القوى الوطنية الليبية لاتري أى أهمية لمثل هذه الاجتماعات ومن الممكن أن تسبب مثل هذه الاجتماعات في هذا التوقيت تفاقما لحدة الصراع الداخلي”.

و قال أيضا حول استدعاء الحكومة للمساءلة أمام مجلس النواب، إن “استدعاء البرلمان للحكومة جاء بطلب مجموعة من أعضاء مجلس النواب المحسوبين على رئيسه، وذلك للضغط على الحكومة بهدف تقاسم الأموال والمناصب” على حد تعبيره.

وذكر في تصريحات لموقع قناة “الحرة” أن الخلاف بين الحكومة ورئيس مجلس النواب بدأ منذ بداية تسمية الحكومة”، وأضاف “لاحظنا ذلك عند منح الثقة للحكومة والتي تم تسويتها بالمحاصصة الجهوية (التقسيم الجغرافي) المقيتة ولكنها بدأت تظهر من جديد بعد طرح مقترح قانون الميزانية وإعادة تسمية بعض المناصب المهمة خصوصا تلك المرتبطة بقطاع المال والسلك الدبلوماسي”.

وتابع شوبار: “نحن نري اليوم بأم أعيننا جمودا تاما للعملية السياسية وتحشيدا عسكريا كبيرا في كافة أنحاء ليبيا ينذر باندلاع حرب ضروس قد تأتي على الأخضر واليابس، وهذا جعل المواطن الليبي متوجسا من القادم المحفوف بالمخاطر” وفق قوله.