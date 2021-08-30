اتحاد القبائل الليبية: الإرهاب الذي تتعرّض له تونس وليبيا تدعمه تركيا

أكد اتحاد القبائل الليبية في بيان له أن الشعبين الليبي والتونسي شعب واحد في دولتين، يتعرضان للإرهاب المدعوم من تركيا.

و اشاد اتحاد القبائل الليبية في بيانه بعمق العلاقات التاريخية والروابط الاجتماعية التي تربط الشعبين الشقيقين، متوجهًا بأسمى عبارات الود والاحترام والتقدير إلى الشعب التونسي الشقيق وقيادته الحكيمة.

كما شدد على أن هذه العلاقات الأزلية والأمجاد التاريخية أنقى من أن تشوهها الأبواق الناعقة، وأقوى من أن تقطعها خفافيش الظلام وحركات الزندقة والتطرف، على حد تعبير البيان.‎

وبين الاتحاد أن الإرهاب الذي تتعرض له ليبيا وتونس تدعمه تركيا التي ترسل الطائرات محملة بالمرتزقة والإرهابيين، وهذا موثق بالأدلة، وعلى مرأى ومسمع المجتمع الدولي.

هذا و جاء في نص البيان: “تركيا قامت بتجنيد حفنة من العملاء الذين باعوا ذممهم وتخلوا عن شرفهم، وتستخدم المفتي المعزول الصادق الغرياني في التحريض والتغرير بالشباب لزعزعة أمن واستقرار بلدينا”.

كما ختم اتحاد القبائل الليبية البيان الصادر عنه بالتأكيد على دعمه للشعب التونسي قائلًا: “لن ندخر جهدًا في مواصلة العمل على تطوير علاقاتنا بكل السبل، ونقول للرئيس قيس سعيد: إن الشعب الليبي يقدر لك كل المواقف الشجاعة والمشرفة تجاه شعبنا”.a