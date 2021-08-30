“الهجرة الدولية” تُؤكد إنقاذ 1131 مهاجراً في ليبيا شهر أغسطس

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة إنقاذ 1131 مهاجراً غير قانوني في ليبيا، خلال الفترة من 22 إلى 28 أغسطس من العام الجاري.

ووفق بيان للمنظمة على حسابها في الفيسبوك، فإن عمليات الإنقاذ التي تركّزت في المنطقة الغربية وشملت الإحصاءات تسجيل إنقاذ قرابة 11891 مهاجراً في الفترة من يونيو إلى ديسمبر من العام 2020، بالإضافة لتسجيل 381 حالة وفاة و597 مفقوداً.

جدير بالذكر أن المنظمة الدولية للهجرة تعتمد في إحصاءاتها على البيانات الرسمية والبيانات المُوثّقة الصادرة من المنظمات الدولية، التي تُعنى بعملية إنقاذ المهاجرين، كما أنها تُقدّم الخدمات الإنسانية والمشورة بشأن الهجرة للحكومات والمهاجرين.

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