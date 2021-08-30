المنفي يبحث مع وزيرة العدل ملفات متعلقة بوضع السجون وحقوق السجناء

طرابلس 30 أغسطس 2021 (وال)- بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الإثنين، مع وزيرة العدل بحكومة الوحدة السيدة حليمة إبراهيم البوسيفي، ملفات متعلقة بوضع السجون وحقوق السجناء.

هذا وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة الإسراع في حل إشكالية قضايا السجناء الذين صدرت بحقهم أحكامًا بالإفراج، ولم يتم تنفيذها حتى الآن، إلى جانب استعراض ملف الإفراجات الصحية عن بعض السجناء لدواعي إنسانية وصحية.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، على أهمية وضع حقوق الإنسان في أولويات التعامل مع كل القضايا والمسجونين، تأكيدًا لقيم العدالة ومبادئ حقوق الإنسان في بناء ليبيا الجديدة. (وال) ف م/ ر ت

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