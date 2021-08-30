صالح : المجلس هو من أعطى ثقته الكاملة للحكومة وعليه مراقبة أدائها

أكد رئيس مجلس النواب المستشار، عقيلة صالح، في جلسة البرلمان اليوم، أن كافة أعضاء المجلس ساهموا في تشكيل الحكومة بإعطائها الثقة من قبل مئة وثلاثين نائبا.
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قناة ليبيا
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