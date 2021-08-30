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صالح : المجلس هو من أعطى ثقته الكاملة للحكومة وعليه مراقبة أدائها

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد رئيس مجلس النواب المستشار، عقيلة صالح، في جلسة البرلمان اليوم، أن كافة أعضاء المجلس ساهموا في تشكيل الحكومة بإعطائها الثقة من قبل مئة وثلاثين نائبا.

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قناة ليبيا

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