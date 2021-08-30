الكبير يناقش خطته لحل مشكلة السيولة مع 5 مصارف

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي المُقال الصديق الكبير بمكتبه اليوم الاثنين، اجتماعا، مع المدراء العاملون بالمصارف ( الجمهورية – الصحارى – التجاري الوطني – الوحدة – شمال أفريقيا ) بحضور مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد وفريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي .

وبحسب إيجاز صحفي للمصرف، تناول الاجتماع مناقشة أوضاع السيولة لدى فروع المصارف التجارية لتنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي لحل مشكلة السيولة ، والتي ثبت نجاحها وحققت المستهدف منها بالقضاء شبه التام عليها ، كذلك التزام المصارف التجارية بفتح كافة فروعها وتوفير السيولة فيها بشكل يومي .

كما تم خلال الاجتماع استعراض مشكلة المقاصة بين المصارف، وقيام بعض المصارف برفض الصكوك فيما بينها ، وتم الاتفاق على سرعة إنهاء هذه المشكلة ورفع كافة القيود الموضوعة من قبل المصارف خصوصاً بعد ارتفاع أرصدتها لدى مصرف ليبيا المركزي بشكل كبير، وقدرتها على الوفاء بطلبات عملائها من النقد الأجنبي ، وشدد السيد المحافظ على المصارف التجارية في هذا الصدد بضرورة قبول الصكوك وعدم إرجاعها .

كما تطرق الكبير إلى أهمية دور المصارف التجارية خلال المرحلة القادمة في تحريك عجلة الاقتصاد من خلال تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة وإطلاق نشاط التمويل التأجيري وتمويل الأنشطة الصناعية .

وختاماً تم الاتفاق على سرعة اتخاذ الإجراءات التي تضمن حلحلة المشاكل والصعوبات التي تواجهها المصارف التجارية .

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

