موريتانيا.. فقدان سيدة بعد غرق قارب للتهريب في نهر السنغال

فقدت سيدة صباح اليوم الاثنين، إثر غرق قارب تقليدي للتهريب كان يحاول عبور نهر السنغال، بالقرب من مدينة روصو الموريتانية، وفق ما نقلت وكالة «صحراء ميديا» المحلية.

وقالت الوكالة إن قاربا على متنه سبع سيدات سنغاليات من أصول موريتانية، أبحر فجر اليوم بطريقة غير شرعية من الضفة السنغالية، محملا بالأرز المهرب نحو الأسواق الموريتانية.

وأضافت أن القارب حين اقترب من الضفة الموريتانية، غربي مدينة روصو، انقلب بمن فيه.

وأوضح المصدر أن القارب قبل أن يغرق، وجد صعوبة في الرسو على اليابسة بسبب ارتفاع منسوب مياه النهر الناتج عن تساقط كميات كبيرة من الأمطار خلال الأسابيع الأخيرة.

وتدخل خفر السواحل الموريتاني لينقذ ست سيدات وصاحب القارب، بينما هنالك فتاة واحدة (23 سنة) ما تزال مفقودة ويجري البحث عنها.