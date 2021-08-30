“بلدي مصراتة” يبحث الحلول البديلة لحل مشكلة الكهرباء

بحث المجلس البلدي مصراتة سبل توظيف الطاقات المتجددة، والاستفادة منها في تخفيف العبء على الشبكة الكهربائية العامة، مع عدد من الشركات والمختصين بالمجال.

جاء ذلك في اجتماع ضمّ عضو المجلس البلدي مصراتة إسماعيل الجرو مع عدد من المهندسين والمهتمين في مجال الطاقات المتجددة، ووفق الحساب الرسمي للبلدية على الفيسبوك فقد شهد الاجتماع عرضاً مرئياً يُبين استعداد إحدى الشركات العاملة في حقل الطاقة البديلة، لتنفيذ كل الأعمال المرتبطة بالطاقات المتجددة وسبل الاستفادة منها والمساهمة في الحدّ من العجز الحاصل للشبكة العامة الكهربائية.

جدير بالذكر أن المدن الليبية تخضع لنظام طرح أحمال لساعات طويلة، نتيجة العجز في توليد الطاقة الكهربائية وسط دعوات لاعتماد الطاقة البديلة، كحل مستدام لحل مشكلة الكهرباء المتفاقمة في البلاد.

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