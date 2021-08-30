التكبالي: الدبيبة حصل على وعد من الميليشيات في طرابلس بالبقاء في السلطة 4 سنوات

وصف عضو مجلس النواب علي التكبالي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة بالساقط سياسيًا، سواء سحب البرلمان الثقة من حكومته أم لم يسحبها، قائلاً: “أثبت أنه لا يستطيع إدارة دولة، والمسؤولية تقع على عاتق الذين أتوا به وارتشوا في لجنة الـ75”.

وأضاف التكبالي، في مداخلة مرئية عبر قناة “العربية الحدث”، أن مجلس النواب يستطيع إسقاط حكومة الدبيبة بأغلبية 50%+1، متابعًا: “هناك من سخن رأسه بتحدي مجلس النواب لكي نطيل الأمر ولا تسقط حكومتك وتبقى أنت 4 سنوات أخرى”.

وأكد أن الدبيبة يريد البقاء في السلطة ومن أتوا به يريدون له البقاء، مستطردا: “هذه الحكومة جاءت بالرشوة، وقالت ستيفاني ويليامز (المبعوثة الأممية السابقة) بأن علي الدبيبة مرتشي، وتابع أيضا: “قبل أيام، اجتمعت العناصر المسلحة وأكدت للدبيبة بأنه سيبقى 4 سنوات أخرى ولا يخاف من مجلس النواب، بشرط أن يعطيهم ما يريدون”.

وذكر أن “تركيا تمثل العاهة والمشكلة الكبرى في ليبيا على اعتبار أنها تحرك العناصر المختلفة في غرب البلاد، موضحًا في الوقت ذاته أن البعثة الأممية تتلاعب بمجلس النواب وملتقى الحوار السياسي، وعلى الليبيين إدراك أنهم في مهب الريح وأن ما يحدث الآن بمثابة إطالة للأزمة”، على حد تعبيره.

واختتم بقوله: “الانتخابات حتى لو أجريت في موعدها، لن تحل أزمة الليبيين لأنها لن تكون نزيهة، ومن يدافعون عن إجرائها غير وطنيين بل يريدون الانتفاع من ورائها”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

