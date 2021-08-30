السفير الإيطالي: سنمنح الليبيين التأشيرة.. قريباً

التقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد خليل عيسى بمقر الوزارة بطرابلس اليوم الاثنين 30 أغسطس 2021، سفير الجمهورية الايطالية المعتمد لدى ليبيا، بحضور نائب مدير الادارة الاوروبية بالوزارة موسى الكيلاني.

وتم التطرق خلال اللقاء إلى عدد من الملفات المهمة والعالقة ، ومن بينها العمل على تنفيذ معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية، وموضوع الهجرة غير الشرعية ، للمساعدة في مواجهة هذه المشكلة مع دول المصدر.

وأكد السفير الإيطالي خلال اللقاء أن سفارة بلاده بطرابلس ، ستشرع في منح التأشيرة للمواطنين الليبيين في الفترة القريبة القادمة ، معربا عن أمل بلاده في توطيد العلاقات الثنائية وفي مختلف المجالات بين البلدين، وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.