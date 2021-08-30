“وزارة الثقافة” تدشن خطتها للتوعية الانتخابية

انتهت اللجنة المُكلّفة بالإعداد والتجهيز لعملية التوعية الانتخابية، من وضع واعتماد الخطة التوعوية التي تستهدف توعية الناخب وتثقيفه للمساهمة بفاعلية في الاستحقاق الانتخابي القادم.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة بديوان وزارة الثقافة، وفق بيان نُشر على الحساب الرسمي للوزارة على الفيسبوك، والذي أكد عزم اللجنة على تنفيذ الخطة حسب الجدول الزمني المُحدد، مشدداً على أهمية مشاركة النخب الفاعلة والمثقفين والمهتمين ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، في دعم العملية الانتخابية.

يُذكر أن اللجنة شُكّلت بقرار من وزارة الثقافة، في إطار الجهود الحكومية لدعم العملية الانتخابية المزمع إجراؤها نهاية العام الجاري.

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