شكري والمنقوش يبحثان التعاون الثنائي والتسوية السياسية في ليبيا

عقد وزير الخارجية المصري ‫سامح شكري، اليوم الاثنين، جلسة مباحثات مع نظيرته الليبية السيدة نجلاء المنقوش، على هامش زيارته الحالية إلى الجزائر للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، والذي تستضيفه الجزائر على مدى يومين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ في بيان عبر الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية بموقع “فيسبوك”، “أن الوزيرين بحثا دفع أُطر التعاون الثنائي، فضلاً عن التنسيق من أجل البناء على ما طُرح في اجتماع دول جوار ليبيا وصولًا إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية”.

وانطلقت، اليوم الاثنين، بالجزائر، أعمال الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي، الذي يهدف إلى مساعدة الليبيين على استكمال المسار السياسي للمصالحة الوطنية، وصولا إلى تنظيم الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر المقبل في موعدها المحدد.

وشارك في الاجتماع وزراء خارجية ليبيا، ومصر والسودان والنيجر وتشاد والكونغو، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، بانكولى أديوى، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش.

ويهدف الاجتماع الوزاري،إلى بحث سبل تذليل مختلف العقبات، وتحقيق توافق بين الفرقاء الليبيين لتوفير الشروط العامة، لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية فى موعدها المقرر.

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