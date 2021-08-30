سامح شكري يبحث مع المبعوث الأممي تحريك مسارات الملف الليبي

التقى وزير الخارجية سامح شكرى، الاثنين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، لبحث سبل تحريك مختلف مسارات الملف الليبى، والدفع قدما بتحقيق تسوية سياسية شاملة تصون مقدرات الشعب الليبى وتلبى تطلعاته فى الاستقرار والنماء.

وجاء اللقاء على هامش مشاركتهما بالاجتماع الذى عقدته الجزائر اليوم لدول الجوار الليبي، لبحث حلول للأزمة الليبية، وقد كان وزير الخارجية سامح شكرى قد التقى صباح الاثنين، مع وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، وذلك لبحث ملفات العلاقات الثنائية والتنسيق حيال القضايا الإقليمية المتلاحقة، ونشر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ صورا تجمع الوزير شكرى خلال الاجتماع مع نظيره الجزائرى.

وشارك وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، فى الاجتماع الوزراى التشاورى لدول جوار ليبيا الذى تحتضنه الجزائر العاصمة بمشاركة وزراء خارجية ليبيا والجزائر وتونس والسودان والنيجر وتشاد، بالإضافة إلى المبعوث الأممى إلى ليبيا يان كوبيش وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط. وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية فى بيان لها، أن هذا الاجتماع يمثل فرصة للتشاور والتنسيق حول مستجدات الأوضاع فى ليبيا وسبل دعم مبادرة استقرار ليبيا التى تم إطلاقها خلال مؤتمر برلين 2 لإنهاء كافة أشكال التدخل فى الشؤون الليبية، فى خطوة لعقد مؤتمر دولى تترأسه وتحتضنه ليبيا بمشاركة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة فى الملف الليبي.