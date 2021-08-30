إيطاليا تعتزم استئناف منح التأشيرات لليبيين قريباً

أكد السفير الإيطالي في ليبيا جيوزيبي بتشينو عزم بلاده الشروع في منح التأشيرة للمواطنين الليبيين، في الفترة القريبة القادمة.

وأضاف السفير الإيطالي خلال لقائه بوكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد عيسى بمقر وزارة الخارجية بطرابلس اليوم الاثنين، رغبة بلاده في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وفق بيان الخارجية الليبية، على حسابها الرسمي في الفيسبوك، والذي أكد تطرق اللقاء لملفي تنفيذ معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية، وموضوع الهجرة غير القانونية.

جدير بالذكر أن إيطاليا تُعد من الدول القليلة التي حافظت على وجود ديبلوماسي لها في طرابلس، رغم التوترات الأمنية والعسكرية التي مرّت بها البلاد، ويأتي ملف الهجرة غير القانونية على رأس أولوياتها في ظل وصول آلاف المهاجرين إلى أراضيها بحراً، عبر السواحل الليبية.

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