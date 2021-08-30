المنقوش: استقرار ليبيا من استقرار المنطقة

أكدت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، في كلمتها أمام مؤتمر دول جوار ليبيا في الجزائر، أن استقرار ليبيا من استقرار المنطقة، وبينت خلال الكلمة إن ليبيا تسعى لبناء شراكة مع دول الجوار، وتوحيد المؤسسة العسكرية، تأكيدا على أهمية السيادة الليبية.

وفي هذا الصدد أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، يان كوبيش، أن المبادرة الجزائرية لجمع دول جوار ليبيا تأتي في الوقت المناسب وهذه الخطوة هامة للوصول إلى تسوية الأزمة الليبية واجراء الانتخابات ب 24 ديسمبر.

أوضح وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، أن دول الجوار تعمل على أن تكون طرفا عمليا في تحقيق السلم في ليبيا، هذا السلم الذي يقع على عاتق المسؤولين الليبيين أولا، ودول الجوار ثانيا، ثم باقي المجتمع الدولي، ولهذا يعتبر لقاء الجزائر اعترافا بتلك المسؤولية.

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