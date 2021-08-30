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مصدر: اللافي بات يتحكم في كل صغيرة وكبيرة داخل مكتب رئاسة الرئاسي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

كشف مصدر مقرب من حكومة الوحدة المؤقتة، عن وقوف وزير الدولة لما يعرف بـ “لاتصال والشؤون السياسية” ومدير قناة النبأ الجناح الإعلامي للجماعات المتطرفة، وليد اللافي وراء تعيين الشاعرة ردينة الفيلالي بالمجلس الرئاسي، للاهتمام وتحسين ظهور محمد المنفي في وسائل الإعلام.

ذات المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته لدواعي أمنية، وفي تصريحات لصحيفة الساعة 24، أكد أن الفيلالي نجحت خلال الأشهر الماضية من تدرج من مستشارة إعلامية لرئيس المجلس الرئاسي إلى أن تكون مستشارة سياسية ومرافقة لـ”المنفي” خلال معظم جولاته الخارجية .

وأوضح ذات المصدر المرتبط بكواليس الحكومة، أن اللافي بات يتحكم في كل صغيرة وكبيرة داخل مكتب “المنفي” وعلى دراية بكل التفاصيل، بحكم العلاقة التي تربطه مع “الفيلالي” والتي كانت تعمل تحت إدارته في قناة “سلام” فترة انطلاقتها الأولى والتي كانت من أشد الداعمين لـ”قناة النبأ”، ولها مواقفها المتشددة ضد الجيش الليبي بحكم علاقتها القطرية والتركية واقامتها في إسطنبول.

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قناة ليبيا الحدث

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  • العبرة بالنهاية فالمجلس الرئاسى ايامه معدوده وسياتى شخصيات جديدة انظر حولك لما حدث للاخوان فى دول الجوار كانوا يسيطروا على كل شئ وبعدها خسروا كل شئ وراينا مشهد يجعل الخوان فى خبر كان راينا السيسى يضحك مع تميم فى بغداد على وكسة الاخوان يبدوا انه يقول له كنتم بتقول على جئت بالانقلاب وانت ياتميم جئت بالانقلاب على ابيك الذى انقلب على ابن عمه !!!
    اما اردوغان فجاء بالتزوير لمؤهل جامعى بدلا من الديلوم الحاصل عليه ولا يكفى للترشح للرئاسة لهذا سيس القضاء حتى لا يحاسبه احد ولكن ربك بالمرصاد ففى النهاية من القصر الى رمة فى القبر مثل امه تنزيل

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