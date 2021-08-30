مصدر: اللافي بات يتحكم في كل صغيرة وكبيرة داخل مكتب رئاسة الرئاسي

كشف مصدر مقرب من حكومة الوحدة المؤقتة، عن وقوف وزير الدولة لما يعرف بـ “لاتصال والشؤون السياسية” ومدير قناة النبأ الجناح الإعلامي للجماعات المتطرفة، وليد اللافي وراء تعيين الشاعرة ردينة الفيلالي بالمجلس الرئاسي، للاهتمام وتحسين ظهور محمد المنفي في وسائل الإعلام.

ذات المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته لدواعي أمنية، وفي تصريحات لصحيفة الساعة 24، أكد أن الفيلالي نجحت خلال الأشهر الماضية من تدرج من مستشارة إعلامية لرئيس المجلس الرئاسي إلى أن تكون مستشارة سياسية ومرافقة لـ”المنفي” خلال معظم جولاته الخارجية .

وأوضح ذات المصدر المرتبط بكواليس الحكومة، أن اللافي بات يتحكم في كل صغيرة وكبيرة داخل مكتب “المنفي” وعلى دراية بكل التفاصيل، بحكم العلاقة التي تربطه مع “الفيلالي” والتي كانت تعمل تحت إدارته في قناة “سلام” فترة انطلاقتها الأولى والتي كانت من أشد الداعمين لـ”قناة النبأ”، ولها مواقفها المتشددة ضد الجيش الليبي بحكم علاقتها القطرية والتركية واقامتها في إسطنبول.

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