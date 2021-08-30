علاقة وليد اللافي مع ردينة الفيلالي جعلت من المنفي ورقة مكشوفة

كشف مصدر مقرب من حكومة الوحدة المؤقتة لـ “الساعة 24 ” عن وقوف وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية “وليد اللافي” وراء تعيين الشاعرة “ردينة الفيلالي” بالمجلس الرئاسي، للاهتمام وتحسين ظهور “محمد المنفي” في وسائل الإعلام.

وأكد ذات المصدر- الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته لدواعي أمنية- أن “الفيلالي” نجحت خلال الأشهر الماضية من تدرج من مستشارة إعلامية لرئيس المجلس الرئاسي إلى أن تكون مستشارة سياسية ومرافقة لـ”المنفي” خلال معظم جولاته الخارجية .

وأوضح ذات المصدر المرتبط بكواليس الحكومة، أن اللافي بات يتحكم في كل صغيرة وكبيرة داخل مكتب “المنفي” وعلى دراية بكل التفاصيل، بحكم العلاقة التي تربطه مع “الفيلالي” والتي كانت تعمل تحت إدارته في قناة “سلام” فترة انطلاقتها الأولى والتي كانت من أشد الداعمين لـ”قناة النبأ”، ولها مواقفها المتشددة ضد الجيش الليبي بحكم علاقتها القطرية والتركية واقامتها في إسطنبول.