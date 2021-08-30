ليبيا الان

علاقة وليد اللافي مع ردينة الفيلالي جعلت من المنفي ورقة مكشوفة

تم النشر منذُ 21 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كشف مصدر مقرب من حكومة الوحدة المؤقتة لـ “الساعة 24 ” عن وقوف وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية “وليد اللافي” وراء تعيين الشاعرة “ردينة الفيلالي” بالمجلس الرئاسي، للاهتمام وتحسين ظهور “محمد المنفي” في وسائل الإعلام.

وأكد ذات المصدر- الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته لدواعي أمنية- أن “الفيلالي” نجحت خلال الأشهر الماضية من تدرج من مستشارة إعلامية لرئيس المجلس الرئاسي إلى أن تكون مستشارة سياسية ومرافقة لـ”المنفي” خلال معظم جولاته الخارجية .

وأوضح ذات المصدر المرتبط بكواليس الحكومة، أن اللافي بات يتحكم في كل صغيرة وكبيرة داخل مكتب “المنفي” وعلى دراية بكل التفاصيل، بحكم العلاقة التي تربطه مع “الفيلالي” والتي كانت تعمل تحت إدارته في قناة “سلام” فترة انطلاقتها الأولى والتي كانت من أشد الداعمين لـ”قناة النبأ”، ولها مواقفها المتشددة ضد الجيش الليبي بحكم علاقتها القطرية والتركية واقامتها في إسطنبول.

الوسوم

«المنفي ردينة الفيلالي علاقة ورقة مكشوفة وليد اللافي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • المنفى مجرد طرطور تافه لا بيهش ولا بينش اما الكونى فبوجهين ومنافق اما اللافى فخائن للوطن وعميل للاتراك يتلقى تعليماته من التنظيم الدولى للخوان

    رد