«المنقوش» و«شكري» يبحثان آليات التعاون لدفع عملية التسوية الشاملة في ليبيا

التقى وزير الخارجية المصري، نظيرته بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، اليوم الإثنين، على هامش زيارته إلى الجزائر، هامش مشاركتهما بالاجتماع الذى عقدته الجزائر لدول الجوار الليبي، لبحث حلول للأزمة الليبية.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، إن شكري ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش، بحثا معا دفع أُطر التعاون الثنائي، فضلاً عن التنسيق من أجل البناء على ما طُرح في اجتماع دول جوار ليبيا، وصولًا إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية.

وكان سامح شكرى، قد بحث اليوم الإثنين، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، سبل تحريك مختلف مسارات الملف الليبى، والدفع قدما بتحقيق تسوية سياسية شاملة تصون مقدرات الشعب الليبى وتلبى تطلعاته فى الاستقرار والنماء.

وقد كان وزير الخارجية سامح شكرى قد التقى صباح الإثنين، أيضا مع وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، وذلك لبحث ملفات العلاقات الثنائية والتنسيق حيال القضايا الإقليمية المتلاحقة.