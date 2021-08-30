“الداخلية” تُعيد تسمية عدد من القيادات الأمنية بالمنطقة الشرقية

أصدر وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء خالد مازن، جملة من القرارات بتكليف عدد من ضباط الشرطة بمهام مديري أمن ومديري إدارات بالمنطقة الشرقية.

وشمل القرار تكليف مديري أمن لمديريات البيضاء وطبرق ودرنة وسلوق وشحات، بالإضافة لتكليف مدير للإدارة العامة لمُكافحة المُخدرات والمؤثرات العقلية، ومُدير لأمن منفذ ميناء بنغازي البحري ونائب لمُدير إدارة شؤون الإمداد.

وتُعد هذه القرارات التي لاقت ترحيب وكيل وزارة الداخلية “فرج اقعيم” الأولى من نوعها منذ توحيد جناحي الوزارة، عقب اعتماد حكومة الوحدة الوطنية، وتأتي في إطار إعادة هيكلة وتنظيم أجهزة وإدارات وزارة الداخلية.

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