وزير المالية يبحث مع النائب العام آليات التتبع الجمركي للحد من التهريب

التقي وزير المالية خالد المبروك النائب العام الصديق الصور بمكتبه بطرابلس، اليوم الإثنين.

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، تم خلال هذا اللقاء مناقشة الموضوعات التى تهم المصلحة العامة وعلى الأخص عمل مصلحة الجمارك والموانئ الجمركية.

واستعرض من خلال هذا الإجتماع آليات نظام التتبع الجمركي للحد من التهريب ومكافحة غسيل الأموال .

وهنأ وزير المالية النائب العام بتكليفه لهذا المنصب وتحمله مسئولية العمل بهذه المهمة الكبيرة، مشيرا إلى أن اللقاء جاء في إطار الشفافية و المحافظة على سير العمل بالمصلحة العامة ، والالتزام بتطبيق المعايير القانونية في عمل وزارة المالية والجهات التابعة لها .

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