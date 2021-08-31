«الجرندي»: أمن ليبيا من أمن تونس

شدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، على أن تونس ما فتئت تؤكد في كل مناسبة وعلى جميع المستويات الثنائية والإقليمية والدولية على أن أمن ليبيا من أمن تونس وفي استقرارها استقرار لتونس.

وأضاف الجرندي، في كلمته خلال اجتماع دول جوار ليبيا المنعقد بالعاصمة الجزائرية يومي 30 و31 أغسطس 2021، أن بلادنا لم تدخر جهدا في دعم الأشقاء الليبيين في كل ما يرتؤونه من خيارات تعيد لليبيا عافيتها بعيدا عن أي تدخل في الشأن الداخلي الليبي.

وشدد الوزير، على أن التحديات القائمة وفي مقدمتها التحديات الأمنية ذات الصلة بالإرهاب والجريمة المنظمة تستوجب مزيدا من الحيطة والحذر والتنسيق المشترك المحكم والمسؤول وتبادل المعطيات بعيدا عن كل ما يمكن أن يربك العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشار الوزير، إلى دعوة الرئيس قيس سعيد المتكررة إلى توحّد الليبيين حول مشروع وطني، يعيد إلى ليبيا أمنها واستقرارها ويعيد إلى المنطقة أيضا توازنها ويجنبها مزيدا من التوتر والتهديدات الأمنية.

كما أكد أهمية ترتيب البيت الليبي وتجاوز الخلافات وتحقيق المصالحة الشاملة لتوفير أفضل شروط النجاح للاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وتابع:” وفي ضوء ما تشكله عملية انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من تهديد خطير وجدي ليس فقط لليبيا ومسارها الانتقالي وإنما للمنطقة بأسرها ولا سيما دول الجوار”.

ودعا الجرندي، إلى ضرورة وضع جدول زمني واضح ومدروس ومحكم التنسيق لهذا الانسحاب حتى لا تستغله التنظيمات الإرهابية لمزيد نشر الفوضى والعنف وحتى لا يكون أيضا سببا في تنامي العمليات الإرهابية والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر أو تسلل المرتزقة إلى دول الجوار عبر قنوات الهجرة غير الشرعية.

وأبرز الوزير، أن الديمقراطية مسار متحول يحتاج دائما إلى الدعم والتعزيز حتى يكون في مأمن من أية محاولات لإرباكه، مشيرا في هذا الإطار إلى أن التدابير الاستثنائية التي اتخذها سيادة رئيس الجمهورية يوم 25 يوليو الماي، تأتي في سياق تصحيح هذا المسار وإنقاذه من التجاذبات التي باتت تهدده.

وختم الوزير، كلمته، بالتأكيد على أنه بقدر ثقة التونسيين فيما اتخذه رئيس الجمهورية من إجراءات لرعاية مسارنا الديمقراطي وتعزيز مؤسساته، فإن تونس على ثقة تامة كذلك بأن الأشقاء في ليبيا قادرون على تجاوز هذه المرحلة والعبور بليبيا نحو مرحلة الاستقرار الدائم في كنف السيادة والوحدة الوطنية، ضمن نظام ديمقراطي بمرجعيات ليبية يستجيب لاختيارات الشعب الليبي وتطلعاته.