ليبيا تترأس الاجتماع التحضيري لمجلس الاقتصاد العربي

ترأس مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والتجارة عزالدين مصدق، اجتماع اللجنة الاقتصادية المعنية بالتحضير لاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، المقرر انعقاده يوم الخميس المقبل.

وبحث الاجتماع الذي عُقد في القاهرة متابعة تنفيذ قرارات الدورة العادية 107 للمجلس، ونشاط الأمانة العامة بين دورتي المجلس 107 – 108، ومقترح منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كما تم طرح ومناقشة مشاريع توصيات وقرارات اللجنة الاقتصادية، والتي ستُعرض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإقرارها.

يُذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي سينعقد على مستوى وزراء الاقتصاد والتجارة والمال العرب، ويبحث المسائل المتعلقة بتقوية الروابط الاقتصادية وآفاق التعاون المشترك بين الدول العربية.

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