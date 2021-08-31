بالأسماء.. مازن يعين 8 قيادات أمنية جديدة لبلديات وإدارات تابعة للداخلية

أصدر وزير الداخلية لواء ” خالد مازن ” عدة قرارات اليوم الإثنين بتعيين ضُباط هيئة الشُرطة بمهام مُدراء أمن و مُدراء إدارات .

وجاء بقرارات التكليف كالتالي:

1. تكليف عميد خالد عبد العزيز البسطة مُديراً لأمن البيضاء بقرار رقم (1093) لسنة 2021 .

2. تكليف عميد جلال محمد هويدي مُديراً لأمن طُبرق بقرار رقم (1094) لسنة 2021 .

3. تكليف عميد محمد عبدالسلام حسن محمد مُديراً لأمن درنه بقرار رقم (1157) لسنة 2021 .

4. تكليف عميد عادل عبد العزيز عُمر مُديراً للإدارة العامة لمُكافحة المُخدرات والمؤثرات العقلية بقرار رقم (1160) لسنة 2021 .

5. تكليف عميد سعد الشامخ المنشاوي المنفي مُديراً لأمن سلوق بقرار رقم (1095) لسنة 2021 .

6. تكليف عقيد أنيس حفيظ حسين فرج مُديراً لأمن شحات بقرار رقم (1162) لسنة 2021 .

7. تكليف عقيد ابراهيم يونس عبد السلام المغربي مُديراً أمن منفذ ميناء بنغازي البحري بقرار رقم (1161) لسنة 2021 .

8. تكليف عقيد أحمد سليمان حسن الكيش نائباً لمُدير إدارة شؤون الإمداد بقرار رقم (1051) لسنة 2021.

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