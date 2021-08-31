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بالأسماء.. مازن يعين 8 قيادات أمنية جديدة لبلديات وإدارات تابعة للداخلية

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أصدر وزير الداخلية لواء ” خالد مازن ” عدة قرارات اليوم الإثنين بتعيين ضُباط هيئة الشُرطة بمهام مُدراء أمن و مُدراء إدارات .

وجاء بقرارات التكليف كالتالي:

1. تكليف عميد خالد عبد العزيز البسطة مُديراً لأمن البيضاء بقرار رقم (1093) لسنة 2021 .
2. تكليف عميد جلال محمد هويدي مُديراً لأمن طُبرق بقرار رقم (1094) لسنة 2021 .
3. تكليف عميد محمد عبدالسلام حسن محمد مُديراً لأمن درنه بقرار رقم (1157) لسنة 2021 .
4. تكليف عميد عادل عبد العزيز عُمر مُديراً للإدارة العامة لمُكافحة المُخدرات والمؤثرات العقلية بقرار رقم (1160) لسنة 2021 .
5. تكليف عميد سعد الشامخ المنشاوي المنفي مُديراً لأمن سلوق بقرار رقم (1095) لسنة 2021 .
6. تكليف عقيد أنيس حفيظ حسين فرج مُديراً لأمن شحات بقرار رقم (1162) لسنة 2021 .
7. تكليف عقيد ابراهيم يونس عبد السلام المغربي مُديراً أمن منفذ ميناء بنغازي البحري بقرار رقم (1161) لسنة 2021 .
8. تكليف عقيد أحمد سليمان حسن الكيش نائباً لمُدير إدارة شؤون الإمداد بقرار رقم (1051) لسنة 2021.

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قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • اذا كانت ادارت نظيفة ونزيهة ووطنية ولم تتسخ بالرشاوي والمال الفاسد
    ضروري يتم محاسبة النوادي الرياضية عن سرقة الاسماء من السجلات المدنية الليبية وبيعها لأبرام العقود اللاعبين سواء الليبين أو الاجانب .بأموال تصل لمئات الالاف من الدينارات ــــ !! .وهي جريمة في حق المواطني والأسر الليبيية يعاقب عليها االقانون ااالعام والشريعة الاسلامية . تذكير

    رد

  • اذا كانت ادارت نظيفة ونزيهة ووطنية ولم تتسخ بالرشاوي والمال الفاسد
    ضروري يتم محاسبة النوادي الرياضية عن سرقة الاسماء من السجلات المدنية الليبية وبيعها لأبرام العقود اللاعبين سواء الليبين أو الاجانب .بأموال تصل لمئات الالاف من الدينارات ــــ !! .وهي جريمة في حق المواطني والأسر الليبيية يعاقب عليها االقانون ااالعام والشريعة الاسلامية وعليهم استرداد حقهم العام … …………….تذكير

    رد

  • زي المزور الي مزور للأحزاب الي شدوه و الي قاله ـ تشابه ـ أسماء بنت أبي بكر رضي ااالله عنها ..~~~!!! لاحول ولا اقوة الا بالله .. شن مازال بعد هكي ؟!!ــ

    رد