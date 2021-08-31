الكونغو: تواجد الجيوش الأجنبية في ليبيا مأساة والأمل في الانتخابات

أدان وزير الخارجية الكونغولي جون كلود غاكوسو، التدخلات وكثرة الأجندات الأجنبية في ليبيا، داعيًا إلى ترك شعبها يقرر مصيره بنفسه.

وقبيل انطلاق الاجتماع الوزاري المقرر اليوم الإثنين تحادث رمطان لعمامرة وزير خارجة الجزائر، مع وزير الخارجية الكونغولي جون كلود غاكوسو، الذي ترأس بلاده اللجنة العليا التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا.

ووصف غاكوسو في حديث للصحفيين ما تعيشه ليبيا بـ«المأساة التي لا تنتهي»، مستدركًا بالقول: «هناك بصيص أمل يلوح مع الانتخابات المقبلة المزمع تنظيمها في شهر ديسمبر»، لكن يتعين العمل من أجل توفير عناصر تنظيمها في موعدها

وأكد الوزير الكونغولي صعوبة التحركات الدبلوماسية في ظل «تواجد الجيوش الأجنبية في ليبيا والفرقاء المرئيين وغير المرئيين في ليبيا»، وشدد على ضرورة ترك الليبيين يقررون بأنفسهم.

وعلى مدار يومين انطلق اليوم بالجزائر الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي بمشاركة وزراء خارجية ليبيا ومصر، السودان، النيجر وتشاد، والكونغو إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، وومفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، بانكولي أديوي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش.