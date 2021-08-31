“الرئاسي” يدعو دول الجوار لدعم مؤتمر استقرار ليبيا المرتقب

دعا المجلس الرئاسي كلّ دول الجوار لدعم المبادرة الليبية في استضافة مؤتمر دولي؛ لتفعيل مبادرة استقرار ليبيا وفق المقررات الدولية والأممية.

كما ثمّن الرئاسي في تغريدة للناطق باسمه “نجوى وهيبة” الجهود الدبلوماسية الجزائرية الداعمة للاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا، مؤكداً على ضرورة توحيد الرؤى في الملفات المشتركة والتنسيق مع دول الجوار المشاركة في الاجتماع لدعم الاستقرار واستدامة السلام في البلاد، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وفق مقررات مؤتمريْ برلين 1 و 2.

جدير بالذكر أن الجزائر احتضنت اليوم الإثنين مؤتمراً وزاريًا لدول الجوار الليبي، بحضور أممي لدعم الجهود الديبلوماسية لحل الأزمة الليبية.

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