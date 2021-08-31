في خطاب لـ”عون”.. “العوكلي” يعتذر عن قبول منصب رئيس “الوطنية للنفط”

أرسل جادالله حمد جاد الله العوكلي عضو مجلس الإدارة للصناعات النفطية والتخطيط والاتصالات والحاسب الألي والمكلف مؤخرا من قِبل وزير النفط محمد عون برئاسة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط خلفا لمصطفى صنع الله، خطابا للوزير يعتذر عن قبول التكليف.

وقال جاد الله في خطابه الذى اطلعت عليه “الساعة24”: “بالإشارة إلى رسالتكم رقم 687 المؤرخة بتاريخ 29 أغسطس 2021 بخصوص تكليفي بمهام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، عليه أتقدم إليكم بهذا الاعتذار عن قبول التكليف المشار إليه”.

وأمس الأحد، أصدر وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد عون، اليوم الأحد، قرارا بوقف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، عن العمل لمخالفته لقرارات الوزارة والقوانين واللوائح المنظمة للعمل.

وأرجع الوزير القرار، وفقا للخطاب الموجه إلى رئيس جهاز حرس المنشأة النفطية، إلى قيام صنع الله بالسفر خارج البلاد في مهام خاصة بالعمل دون الإذن المسبق من قبل الوزير وفق ما تقضى القوانين.

وأكد البيان، أن صنع الله لم يكتف بذلك بل عرقل جاد الله محمد العوكي، عن القيام بمهامه المكلف بها كرئيس لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وفق القرار الصادر في 24 من أغسطس الجاري، مشيرا إلى أن الوزير قرر إحالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط إلى التحقيق، ووقفه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق.