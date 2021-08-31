«وكيل الخارجية» ومنسقة البعثة الأممية يقفان على آليات عمل المنظمات الدولية بليبيا

التقى وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، عمر كتي، منسقة البعثة الأممية للشؤون الإنسانية، جورجيت غانيون، اليوم الإثنين، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس.

واستعرض اللقاء، مخرجات عمل اللجنة الفنية لتنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا، المنشأة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 116 ، والأجراءات القانونية لتنظيم عمل المنظمات الحكومية وغير الحكومية داخل الأراضي الليبية.

كما تطرق اللقاء، لمناقشة منشور رئيس الوزراء رقم 10 لسنة 2021 بشأن عدم التعامل مع أي جهة وطنية ليبية عامة أو التواصل مع أي جهة خارجية إلا عن طريق القناة الرسمية الوحيدة للدولة الليبية وهي وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

واتفق الجانبان، على عقد عدد من اللقاءات اللاحقة بشكل أكثر تفصيلا لتنسيق عمل المنظمات الدولية العاملة بليبيا، تحت مراقبة وتنسيق وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وحضر اللقاء مديرو إدارتي منظمات المجتمع المدني وسيم البوراوي، والتعاون الدولي، أحمد الذيب، بالإضافة إلى رئيس قسم حقوق الإنسان بإدارة المنظمات الدولية، ضياء الحطماني، ومساعد مستشار الوكيل لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، رواد شلابي .