وكيل الخارجية ومنسقة البعثة الأممية يقفان على آليات عمل المنظمات الدولية بليبيا

التقى وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، عمر كتي، منسقة البعثة الأممية للشؤون الإنسانية، جورجيت غانيون، اليوم الإثنين، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس.
واستعرض اللقاء، مخرجات عمل اللجنة الفنية لتنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا، المنشأة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 116، والأجراءات القانونية لتنظيم عمل المنظمات الحكومية وغير الحكومية داخل الأراضي الليبية.
كما تطرق اللقاء، لمناقشة منشور رئيس الوزراء رقم 10 لسنة 2021 بشأن عدم التعامل مع أي جهة وطنية ليبية عامة أو التواصل مع أي جهة خارجية إلا عن طريق القناة الرسمية الوحيدة للدولة الليبية وهي وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
واتفق الجانبان، على عقد عدد من اللقاءات اللاحقة بشكل أكثر تفصيلا لتنسيق عمل المنظمات الدولية العاملة بليبيا، تحت مراقبة وتنسيق وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وحضر اللقاء مديرو إدارتي منظمات المجتمع المدني وسيم البوراوي، والتعاون الدولي، أحمد الذيب، بالإضافة إلى رئيس قسم حقوق الإنسان بإدارة المنظمات الدولية، ضياء الحطماني، ومساعد مستشار الوكيل لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، رواد شلابي .
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