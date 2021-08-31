دغيم: الحل يكمن في تكوين حكومة ائتلافية للإيفاء باستحقاقات المرحلة

قال عضو مجلس النواب الليبي، زياد دغيم:” أدعم مخرجات الغردقة للاستفتاء على الدستور بنظام الأقاليم وأدعو لفتح مسودة الدستور لمعالجتها”.

وأضاف دغيم، في تصريحات صحفة رصدتها «الساعة24»:« يجب توسيع الحكومة لإشراك كل الأطراف المؤثرة ليتسنى معالجة كل الملفات العالقة».

ولفت دغيم، إلى أن الحل يكمن في تكوين حكومة ائتلافية تستطيع الإيفاء باستحقاقات المرحلة.

وبين دغيم:” أداء البعثة يؤكد أن هناك دولا غير مستعجلة بحل الأزمة في ليبيا وهذا قد يفجر الأوضاع في البلاد”.

وأشار دغيم إلى أن فشل قائمة “الإرادة الدولية” بملتقى جنيف أعطانا الأمل بصناعة نجاح «ليبي- ليبي».