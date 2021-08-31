الفريق الاستشاري لوزير الدولة لشؤون الاقتصاد يناقش مشروعاً عن حماية المعلومات

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

31 August, 2021

عقد بديوان مجلس الوزراء أمس الاثنين جلسة عمل حول مشروع البنك الوطني لمؤشرات التنمية للدولة الليبية والمقدم من محمد البكوش وأسماء البشير الشائبي وأحمد الأمين وبحضور عضوي الفريق الاستشاري بمكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية أحمد الأحجل والدكتور عماد بحري.

وجرى خلال الجلسة استعراض الجوانب المتعلقة بجمع واستخلاص وحماية المعلومات والبيانات وتوظيفها والاستفادة منها بالطريقة المثلى في التنمية وفي الإطار ذاته أهتم المشروع بتقديم برامج آلية تتيح للمخططين وصناع القرار سرعة الوصول للمعلومة وضمان واقعيتها وتحويلها لمؤشر يعتمد عليه في عملية التخطيط للتنمية.

والهدف الأساسي من المشروع عمل دليل الإلكتروني موحد لتطوير النظم الإحصائية وتكوين أرشيف رقمي وحفظ كميات هائلة من المعلومات والتعامل معها من أجل المساهمة في تعزيز استخدام تقنيات نظم المعلومات.