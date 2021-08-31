الرئاسي يبحث حقوق المهاجرين مع المفوضية الأممية للاجئين

عبّر المجلس الرئاسي عن حرصه واهتمامه بالملف الإنساني للاجئين والمهاجرين غير القانونيين، غداة زيارة قام بها مدير مكتب شؤون الحكم المحلي والانتخابات بالمجلس الرئاسي عبدالباسط قودان، إلى مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR بطرابلس.

واطّلع قودان خلال لقائه رئيس بعثة المفوضية في ليبيا جان بول، على آلية عمل المفوضية والخدمات الإنسانية التي تُقدّمها للمهاجرين والنازحين بالتعاون مع البلديات في كل المناطق، مُشيداً بالدور المكمل الذي تلعبه البعثة لدعم الجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، في سبيل تقديم الخدمات الإنسانية لمستحقيها.

يُذكر أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعمل على متابعة الأوضاع الإنسانية للاجئين والنازحين، والأشخاص عديمي الجنسية، وفق شراكة مع السلطات المحلية في ليبيا.

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