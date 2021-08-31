بوقعيقيص: على الأحزاب العمل على معالجة «خلاف القاعدة الدستورية» وتفاصيل الترشح للرئاسة

انتقدت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، آمال بوقعيقيص، الأحزاب السياسية، لعدم تشكيلها ائتلاف لتقديم رؤية موحدة لمعالجة النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية.

وقالت بوقعيقيص، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” الأحزاب السياسية على حد علمي يقارب عددها المائة حزب لم أسمع إنها شكلت ائتلاف فيما بينها وقدمت رؤية موحدة تعالج النقاط الخلافية الخمسة في القاعدة الدستورية التي تعثر فيها ملتقى الحوار “.

وأضاف بوقعيقيص:” جهد كهذا سيكون بالتأكيد مؤثر شريطة ألا يكون رؤية حزب واحد وحتى لا يغرق الائتلاف في التفاصيل ليكن العمل على هاتين المسألتين لا غير، وهما النقاط الخلافية الخمسة وهي معلومة للجميع، وكذلك كيف يتم إجبار المرشحين للرئاسة على قبول النتيجة والسلاح في كل يد “.

وتابعت:” دعونا نرى العمل ليبي ليبي الذي ينادي به الجميع، وحينها لن نعدم الوسيلة لإقناع العالم “.