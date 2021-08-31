«أبوالغيط»: لا بديل عن التوافق حول القاعدة الدستورية لإنجاز الانتخابات الليبية

شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على ضرورة أهمية التوافق على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل في ليبيا.

وقال أبو الغيط، الإثنين، في كلمته خلال اجتماع دول جوار ليبيا الذي تحتضنه الجزائر، ونقلته جريدة الشروق الجزائرية، إن الشعب الليبي يعلق أمالا كبيرة على الانتخابات للخروج من الأزمة، وهو ما يحتم على الأطراف الليبية التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة.

وأضاف أبو الغيط، أن توحيد المؤسسات الليبية وفي مقدمتها المؤسسات العسكرية والأمنية هو أحد أهم ركائز العملية الانتقالية في ليبيا.

ولفت الأمين العام لجماعة الدول العربية، إلى أن خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا ضروري ولازم.