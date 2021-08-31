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وزارة المالية تشكل فريق قانوني لمراجعة المواد الحاكمة لمشروع جدول المرتبات الموحد

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقدت اللجنة المكلفة بأعداد جدول المرتبات الموحد بوزارة المالية اجتماعها الثاني،  بمقر ديوان وزارة المالية ، والذي كان استكمالاً لمحاور النقاش التي أثيرت بالاجتماع الاول ، وقد كُلف خلال هذا الاجتماع  فريق قانوني ممثلاً عن ديوان المحاسبة – وزارة المالية – وزارة الخدمة المدنية ، ليتولى المراجعة القانونية لنصوص المواد الحاكمة المستهدف إدراجها ضمن مشروع القانون الذي تعمل اللجنة حثيثاً على إنجازه .

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، من المتوقع بأن الاجتماع القادم ستكون مسودة مشروع القانون جاهزة لمراجعتها بشكل نهائي وطرحها للنقاش مع عدد مختار من الخبراء في القانون والاقتصاد والإدارة .

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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