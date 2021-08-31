وزارة المالية تشكل فريق قانوني لمراجعة المواد الحاكمة لمشروع جدول المرتبات الموحد

عقدت اللجنة المكلفة بأعداد جدول المرتبات الموحد بوزارة المالية اجتماعها الثاني، بمقر ديوان وزارة المالية ، والذي كان استكمالاً لمحاور النقاش التي أثيرت بالاجتماع الاول ، وقد كُلف خلال هذا الاجتماع فريق قانوني ممثلاً عن ديوان المحاسبة – وزارة المالية – وزارة الخدمة المدنية ، ليتولى المراجعة القانونية لنصوص المواد الحاكمة المستهدف إدراجها ضمن مشروع القانون الذي تعمل اللجنة حثيثاً على إنجازه .

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، من المتوقع بأن الاجتماع القادم ستكون مسودة مشروع القانون جاهزة لمراجعتها بشكل نهائي وطرحها للنقاش مع عدد مختار من الخبراء في القانون والاقتصاد والإدارة .