هوبتون: انتخابات ديسمبر نقطة انطلاق نحو استقرار ليبيا

شدد السفير البريطاني الأسبق، نيكولاس هوبتون، على أهمية أن تكون الانتخابات القادمة، نقطة انطلاقٍ نحو استقرار ليبيا، مُطالبًا باحترام النتائج، واتخاذ تدابير ضد معرقلي عملية السلام.

وطالب “هوبتون”، في ختام مهامه سفيرًا لبلاده في ليبيا؛ المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، بالاتحاد لمساعدة ليبيا على استعادة سيادتها الكاملة، وأن يتحمّل القادة الليبيون والحكومة، مسؤولية توفير الخدمات العامة لجميع الليبيين، ودعم سيادة القانون، وقيادة جهود المصالحة.

وأضاف السفير الأسبق، قبيل تسليم مهامه، أن بلاده مستمرةٌ، رفقة شركائها الدوليين، في مراقبة التطورات عن كثب؛ لتقديم الدعم لليبيين؛ حتى تتمكّن ليبيا من تحقيق مستقبلها المستحق.

يُشار إلى أن الخارجية البريطانية، أعلنت في الخامس من أغسطس الجاري، تعيين كارولين هرندل، سفيرةً للمملكة المتحدة لدى ليبيا، خلفًا للسفير نيكولاس هوبتون.

وتستعد هرندل، في هذه الأثناء، لتسلّم مهام منصبها الجديد، بدايةً من غدٍ الأربعاء، وهو الموعد المحدد مسبقًا من قبل الخارجية البريطانية.

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