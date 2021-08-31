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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 31 اغسطس 2021

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 31 اغسطس 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة يشهد الطقس يبقى الطقس ساخن نسبياً على أغلب مناطق ليبيا ، بينما يكون معتدل على مناطق الساحل الشرقي مع رطوبة نسبيا عالية على اغلب مناطق الشمال .

رأس إجدير حتى سرت– سهل الجفارة جبل نفوسة :-
• الطقس: تتكاثر السحب على مناطق متفرقة من الجبل الغربي مع إحتمال سقوط أمطار خفيفة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
• الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط الخميس مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35- 41) مْ وتسجل انخفاض بعد الظهر على اغلب المناطق الساحلية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
• الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً على بعض المناطق الساحلية و الجبل الأخضر .
• الرياح: شمالية غربية فشمالية معتدلة إلى نشطة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (30- 33) مْ على المناطق الساحلية والجبل الأخضر ومابين ( 37 – 41 ) مْ على جالو والجغبوب واجدابيا وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد.

• الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40- 44) مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:-
• الطقس:السماء صافية .
• الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39- 43) مْ , وتسجل إنخفاض طفيف يوم الغد .

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:34).
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:41).

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏F-270-002 الليبية الجوية يومين الجوية الثلاثاء لمرکز إلى ظهو 35 المدينة 35 38 الخمس مصراتا 38 40 نالوت احتمال 42 بنيولید 32 القريات ابونجيم السماء السحب 33 اجدابيا بنغازي السحب السماء تكاثر 30 40 45 شحات درنة طبرق السماء قليلة السحب 40 السماء الجغبوب هون غدامس اوباری السماء السحب قليلة السماء صافية السماء صافية 40 30 29 38 مرزق القطرون 27 النشرات رئیس السماء صافية مراجعة م/عبد الحکيم عبدالسميع 3/2 38 27 تازربو الكفرة محمد محمد/ 02 /11/3102م إعداد الإصدار‏'‏

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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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