مدير مركز الدراسات الإكتوارية: ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا في أغسطس

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قال مدير المركز الليبي للبحوث والدراسات الإكتوارية، وأستاذ الإحصاء بجامعة بنغازي عبدالغفار المنفي إن عدد الوفيات في شهر أغسطس ارتفع إلى 665 مقارنة بشهر يوليو الماضي.

وأضاف المنفي عبر حسابه على موقع “فيسبوك” أنه تم تسجيل عدد 350 حالة وفاة في شهر يوليو الماضي، مؤكدًا أن نسبة الزيادة في الوفيات بين الشهرين وصلت إلى 90.0%.

وأوضح مدير المركز أن هناك ثبات في معدلات الإصابة بفيروس كورونا بين شهري يوليو وأغسطس في ليبيا، مع تزايد عدد الإصابات في المنطقة الشرقية خلال أغسطس لذات السبب الذي أدى إلى انتشار المرض في المنطقة الغربية.

ولفت المنفي إلى أنه سجل قراءات في الوضع الوبائي في ليبيا خلال المدة من مارس 2020 إلى 26 يوليو 2021 حيث كانت أعلى نسبة إصابة بالفيروس حدثت في يوليو بالرغم من عدم اكتماله وقت إعداد التقرير في 27 يوليو الماضي.

وأشار إلى أن أعلى نسبة وفيات حدثت في الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2021 م كان أعلاها في شهر مارس من ذات العام.

وأكد مدير المركز أنه بتتبع عدد الإصابات والوفيات الشهرية خلال سبعة عشر شهرا تبين ظهور ارتفاع عدد الوفيات بعد شهر أو شهرين نتيجة ارتفاع عدد الإصابات في شهر معين، مما يعني أن عدد الوفيات قد يرتفع خلال أغسطس وسبتمبر بسبب تصاعد عدد الإصابات في يوليو.

وأوضح المنفي أنه تم رصد ارتباط طردي متوسط بين عدد الإصابات وعدد الوفيات المسجلة خلال تلك المدة من مارس 2020 إلى 26 يوليو 2021.

وأفاد أنه اختلفت القيم الحقيقية للإصابات عن القيم المتنبئ بها وقد يكون السبب وراء ذلك انتشار العدوى في تونس مع عدم فرض أي اجراء استباقي من الدولة الليبية.

ونشر مدير المركز مقارنة لعدد الإصابات الجديدة وعدد حالات الوفيات الجديدة للأشهر مايو يونيو يوليو أغسطس لسنة 2021 بين فيها عدد الإصابات الجديدة وحالات الوفيات ومعدل التغيير في حالات الوفيات.

وبين المنفي أن شهر مايو تم تسجيل 8564 لعدد الإصابات الجديدة، و98 لعدد حالات الوفيات الجديدة، فيما سجل شهر يونيو 7833 لعدد الإصابات الجديدة، و71 لعدد حالات الوفيات الجديدة بمعدل تغيير في حالات الوفيات -%28.

وأوضح مدير المركز أنه تم تسجيل 59531 لعدد الإصابات الجديدة في شهر يوليو و350 لعدد حالات الوفيات الجديدة بمعدل تغيير %393، مؤكدًا أنه حتى 29 أغسطس تم تسجيل 54035 لعدد الإصابات الجديدة، و665 لعدد حالات الوفيات الجديدة بمعدل تغيير %90.