البيوضي: زيارة الدبيبة المرتقبة إلى تونس تهدف لفتح الحدود والأجواء بين البلدين

كشف الناشط السياسي من مصراتة سليمان البيوضي، اليوم الثلاثاء، عن قيام عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بزيارة مرتقبة الإربعاء المقبل، إلى تونس للقاء رئيسها قيس سعيد، في خطوة تهدف لمعالجة أزمة الخطابات والركون للتهدئة.

وقال البيوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” بعد تصعيده ضد تونس وقبيل انتهاء أعمال مؤتمر دول الجوار، الذي سيؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها .

وتابع:” مصادر تتحدث عن زيارة مرتقبة الإربعاء سيقوم بها رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة لتونس، واللقاء برئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد في خطوة تهدف لمعالجة أزمة الخطابات والركون للتهدئة وتفهم الموقف الرسمي التونسي.

ولفت سليمان البيوضي، إلى أن الزيارة تأتي سعيا لفتح الحدود والأجواء بين البلدين .