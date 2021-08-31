المشاركون باجتماع الجزائر يدعون لإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

ليبيا- أكد المشاركون بالاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا المنعقد في الجزائر حرصهم على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها.

وبحسب ما ورد في بيان عن وكالة الأنباء الجزائرية تابعته صحيفة المرصد فقد دعا المشاركون إلى إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بأسرع وقت وتسوية الأزمة فيها بعيدا عن أي حلول عسكرية أو تدخلات أجنبية مطالبين الأطراف الليبية بالعودة إلى المسار السياسي.

وتابع البيان إن هذا المسار مرعي أمميا في إطار الاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة فيما شدد المشاركون على رفضهم القاطع للإرهاب والعنف أيا كان شكله ومصدره وعلى ضرورة التنسيق والتعاون من أجل التصدي لجميع المخاطر التي تهدد أمن واستقرار ليبيا ودول المنطقة.

وعبر المشاركون عن دعمهم لجهود ومبادرات إيجاد حل للأزمة عبر مخرجات برلين في إطار ما سعت إليه الجزائر لاحتضان لقاءات بين الأطراف الليبية لتقريب وجهات النظر والعودة إلى طاولة الحوار والتفاوض لإنهاء الأزمة في ليبيا بما يحفظ سيادتها ووحدة أراضيها ويلبي تطلعات شعبها.

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